Lazio-Roma, Mourinho si affida a Dybala per il derby: ecco perché. Il tecnico giallorosso punta sul giocatore argentino per il match

Come riporta Il Messaggero l’attaccante argentino, Paulo Dybala, è imbattuto nei derby con un successo e un pareggio contro il Catania quando era nel Palermo e undici vittorie e sette pareggi con la maglia della Juve contro il Torino.

Proprio per questo il tecnico Mourinho si affiderebbe proprio a lui per la sfida di domani della Roma contro la Lazio che si affronteranno nella stracittadina della Capitale per giocarsi anche un posto nella corsa alla Champions.