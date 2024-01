Lazio-Roma, José Mourinho carica i giallorossi: «Facciamolo per la nostra gente». Il discorso alla squadra

José Mourinho lo conosciamo, vive per partite come il derby di Roma, e sa toccare le corde giuste dal punto di vista emotivo. La speranza dei tifosi della Lazio è che questa volta vengano meno le sue capacità di leader, che ha voluto mostrare anche nell’ultimo allenamento a Trigoria.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico della Roma ha radunato la squadra per caricare la sua squadra in vista di un crocevia fondamentale della stagione. Un obiettivo, quello della Coppa Italia, che gli stessi giallorossi hanno affermato essere importante. Il suo discorso:

«Siamo solo noi e i tifosi. È obbligatorio vincere perché questa finale deve essere nostra. Dobbiamo rimanere fiduciosi e motivati. Non dobbiamo mollare o rilassarci. Facciamolo pee noi e per la nostra gente. Lottiamo per loro»