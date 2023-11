Lazio-Roma, Lodoli: «Sono molto fiducioso, la squadra di Sarri darà il massimo» Le parole del tifoso scrittore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Lodoli, insegnante, scrittore, sceneggiatore e soprattutto tifoso della Lazio, ha parlato del derby di quest’oggi:

INIZIO STAGIONE- «Ho visto un gioco un po’ stentato tra qualche risultato fortunoso. In Champions potevamo avere qualche punto in meno e invece siamo vicini alla qualificazione.«

NUOVI ARRIVI- «Mi aspettavo di più dai rinforzi. In particolare, da Kamada e Guendouzi, presentati come campioncini. Invece il giapponese mi sembra un po’ un fantasma e il francese è un mediano caciarone, che corre, spinge ma non ha grandi piedi. Un anno fa Isaksen da avversario fu travolgente e ci segnò, adesso non gioca neanche per 10 minuti. Evidentemente Sarri non lo giudica all’altezza»

MANCA SERGEJ? – Milinkovic? Manca tanto. Sapeva risolvere le gare anche con la sua personalità agonistica, da trascinatore. Andando in Arabia però anche lui si è messo da parte, forse il meglio lo ha fatto alla Lazio

DERBY- «Sono molto fiducioso. Ultimamente la Roma si è sentita più debole nei derby a livello psicologico, in campo quasi intimorita. Mentre la Lazio ha fatto vedere la sua grinta con tanta voglia di vincere. Mi auguro che sia così anche questa volta. So che la squadra di Sarri darà il massimo»

SARRISMO- «Il Sarrismo si vede poco. Ricordo il suo Napoli che schiacciava gli avversari e Sarri era un Guardiola de noantri. Ora invece il tecnico appare incerto e la squadra quasi mai impone il gioco»

IMMOBILE- «Immobile. Mi spiace ancora per un mio articolo su di lui dopo l’incidente e che forse era sbagliato. Poi ci siamo capiti. Ciro è di un livello superiore. Il gol al Feyenoord è stato bellissimo. Sono convinto che ora si sia ripreso dopo gli infortuni. E nel derby segnerà, anzi farà una doppietta»