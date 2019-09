Lazio-Roma, Lucas Leiva : «Il derby partita unica. Serviranno umiltà, cuore e testa»

Pre-partita di Lazio-Roma: il biancoceleste Lucas Leiva ha espresso la sua analisi sul derby odierno

Un ottimo avvio di campionato, ma adesso c’è subito il derby. Gli aquilotti di Simone Inzaghi hanno dal giorno del sorteggio in mente questo giorno, sono pronti mentalmente e fisicamente. Prima della gara Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue considerazioni: «Ci attende un’altra partita sentita, anche se siamo solo a inizio stagione. Non sono stato bene, ora mi sento meglio e spero di aiutare i compagni. Il derby è sempre il derby, abbiamo una squadra forte. Non sarà facile, ma possiamo vincere. Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Inzaghi ha chiesto concentrazione, abbiamo il nostro modo di giocare, in alcuni momenti gli avversari presseranno ma serviranno cuore, testa e tanta umiltà. Il campionato è ancora lungo, non è una sfida decisiva, portare comunque tre punti a casa sarà importante».

