Lazio Roma, il derby dai balconi della Capitale – VIDEO

Lazio Roma, non a caso è uno dei derby più belli del mondo quello della Capitale e la sfida ora è sui balconi

Il calcio è fermo, così come tutti gli altri sport. La popolazione intera è in quarantena ma la fede si sa, quella non passa mai. La rivalità tra Lazio e Roma rimane intatta anche in tempi di coronavirus e quindi la sfida si sposta dal campo ai balconi.

Nella Capitale alle 18:00 in punto oltre all’inno di Mameli biancocelesti e giallorossi si sfidano a colpi di inni: Venditti per la Roma, Battisti per la Lazio perché è anche in un momento difficile come questo che si attacca ancor di più alle nostre certezze.