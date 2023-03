Lazio-Roma, il club carica i tifosi ricordando una frase di Pulici – VIDEO

Lazio-Roma, alla vigilia della stracittadina il club biancoceleste suona la carica sui social ricordando una storica frase di Pulici

Il derby Lazio-Roma ha sempre un fascino non indifferente, e la partita di domani non farà eccezione vista la posta in palio ovvero il piazzamento Champions. La Lazio sui social si carica con un video delle storiche stracittadine capitoline, citando una frase di Felice Pulici ovvero «E’ la Lazio che ti sceglie»