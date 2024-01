Lazio-Roma, il club biancoceleste prende ancora di mira Mourinho sui social: il motivo

Lazio-Roma, il tecnico portoghese è finito nuovamente nel mirino social del club biancoceleste dopo il derby di Coppa Italia

Lazio-Roma sembra proprio non volersi fermare al 90′, come di consuetudine nella storia dei derby capitolini e quello di Coppa Italia sembrerebbe appunto non fare eccezione. Alla vigilia della partita con il Milan, Mourinho è tornato a parlare del derby sottolineando come l’unico vinto da quando è nella capitale ossia il 3-0 sia il più pesante.

A tal proposito la Lazio, ha preso la palla al balzo per infierire contro il portoghese ironizzando su queste dichiarazioni usando due celebri frasi di due attori ossia Brignano il quale esclama « Siguro Siguro » e Verdone che in un Sacco Bello esclama In che senso