Arriva il primo colpo di scena della stracittadina: Roger Ibañez espulso per doppia ammonizione

Prima svolta nel derby tra Lazio e Roma che arriva al minuto 31 della sfida.

Roger Ibañez, già ammonito, mette giu Milinkovic Savic in ripartenza. Per l’arbitro non ci sono dubbi con il secondo cartellino della sfida per il giocatore giallorosso