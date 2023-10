Lazio-Roma, ecco quando partirà la vendita dei biglietti: data e orario. Di seguito tutte le info

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica quando partirà la vendita dei biglietti per la gara di campionato con la Roma. Il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che nei prossimi giorni verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – ROMA in programma domenica 12 novembre alle ore 18:00.

PRELAZIONI E PROMOZIONI:

1) PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO: ESCLUSO QUELLI DEL DISTINTO SUD EST E CURVA MAESTRELLI

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto di tutto lo stadio escluso quelli dei settori Distinti Sud Est e Curva Maestrelli, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto al costo di 10 € nel seguente periodo:

– dalle ore 15:00 di martedì 24 ottobre, fino alle ore 24:00 di venerdì 27 ottobre.

Punti Vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull`abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre)».

