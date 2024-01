Lazio-Roma, è l’ora di Pedro: l’uomo derby biancoceleste ha un conto aperto con Mourinho dall’andata in Serie A

Quando parliamo di derby, l’aspetto psicologico, che già è di vitale importanza in ogni partita, diventa imprescindibile. C’è bisogno di gente che non si spaventi nell’atmosfera da battaglia di quelle che sono le sfide tra Lazio e Roma. Uno come Pedro, probabilmente, paura non l’ha mai avuta. Lo dimostra anche il suo score nei derby, con un gol e un assist in maglia biancoceleste, e una rete segnata anche con i giallorossi.

Non si sono lasciati bene il catalano e Mourinho, che poi ha rincarato la dose nella gara d’andata di Serie A, accusandolo di essere un tuffatore. Pronta la risposta di Pedro: «Mi fa ridere. Se non parla dell’arbitro se la prende col calendario. Devo ringraziarlo, alla Lazio sono rinato». Come riportato dal Il Messaggero, senza Zaccagni e Isaksen tocca a lui, all’ex col dente avvelenato, che vanta 25 trofei in bacheca.