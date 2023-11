Lazio-Roma, doppio ballottaggio in difesa: i due grandi dubbi di Sarri. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico per il Derby

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio Sarri ha due dubbi in difesa per la sfida contro la Roma di oggi. Casale ha risolto la lesione all’adduttore e insidia Patric al fianco di Romagnoli.

Sulle fasce spera Hysaj, dovrebbe toccare a Lazzari e Marusic a meno di altre controindicazioni fisiche.