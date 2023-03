Lazio-Roma, i supporters giallorossi seccati: «I laziali ci prendono in giro». Ecco cosa hanno scritto alcuni tifosi della Roma

Per il derby di domani programmato alle 18.00 allo stadio Olimpico la cornice di pubblico gira intorno alle 60 mila presenze: 40 mila tifosi biancocelesti e 20 mila giallorossi.

Questi ultimi andranno a riempire la Curva Sud, che da Lazio – Spezia, in occasione delle partite della squadra del tecnico Sarri è intitolata a Tommaso Maestrelli, una delle bandiere della storia della società capitolina. Sui social alcuni tifosi giallorossi vista la nuova intitolazione, hanno chiesto: «Dov’è la Curva Maestrelli?». Non si è fatta attendere la risposta di altri supporters della Roma seccati dalla richiesta: «I laziali ci prendono in giro»