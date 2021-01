Lazio Roma, è il derby degli spagnoli

Lazio-Roma, il derby della Capitale e la tradizione spagnola. Sono 26 i giocatori iberici che hanno giocato la stracittadina

Il sangue caldo della Spagna si mescola con quello della Capitale che diventa bollente nella settimana del derby. Lazio e Roma si apprestano a vivere la partita più importante della stagione e mai come venerdì sarà una gara di stampo iberico.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, ci saranno Reina, Patric e Luis Alberto da una parte e Pau Lopez, Borja Mayoral, Villar, Pedro e Carlos Sanchez dall’altra. La storia della stracittadina – tornando indietro negli anni – è comunque di tradizione spagnola: 12 sono stati i giocatori che l’hanno vissuta in biancoceleste, 14 in giallorosso. La Roma ha avuto in panchina anche due allenatori: Luis Mirò e Luis Enrique.