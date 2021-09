La Lazio celebra il 2-0 di Pedro: «Run» – VIDEO

Tra i protagonisti del derby c’è Pedro, uno dei pochi a segnare nella storia della sfida con le due maglie, La Lazio celebra il suo gol

Il derby vinto contro la Roma ha scatenato la gioia irrefrenabile dei tifosi biancocelesti e la società tramite i canali social sta esaltando le gesta dei protagonisti della partita.

Tra questi non poteva mancare certo il gol di Pedro, 3° nella storia del derby a riuscire a segnare con entrambe le maglie. Ieri quello del ‘perdono’ in maglia Lazio, nato da una ripartenza dopo un contatto tra Hysaj e Zaniolo gestita da Luis Alberto, proseguita da Pedro e Immobile che ha servito l’assist vincente per lo spagnolo che ha realizzato il gol del 2-0. Il club per l’occasione ha postato un video sull’account Instagram: «Run»