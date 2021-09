Arbitro Lazio Roma: i precedenti di Guida con i biancocelesti

Sarà Marco Guida a dirigere il derby di domenica alle 18. Ecco i precedenti dell’arbitro con i biancocelesti

Sarà Marco Guida l’arbitro del derby in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico.

Il fischietto di Torre Annunziata ha già diretto questa sfida il 1° settembre 2019, quando terminò 1-1 con le reti di Kolarov su calcio di rigore e Luis Alberto.

Sono 19 i precedenti tra Guida e la Lazio in Serie A, che con lui ha un bilancio in perfetto equilibrio: 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. 46 i cartellini gialli per una media di 2,42 a gara; ben 7 quelli rossi esibiti a calciatori biancocelesti, contro 3 dei loro avversari. Un solo rigore a favore della Lazio, cinque quelli contro.