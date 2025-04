Lazio, il club ringrazia tutti i tifosi per la splendida coreografia del derby: il messaggio della società

Condividi via email

Lazio, il club ringrazia tutti i tifosi per la splendida coreografia del derby: di seguito il messaggio pubblicato dalla società

Di seguito il ringraziamento del club ai tifosi per la coreografia messa in scena ieri per il derby.

COMUNICATO– La S.S. Lazio desidera ringraziare profondamente tutto il popolo biancoceleste presente ieri allo stadio. La straordinaria scenografia realizzata dalla tifoseria e da tutto il pubblico laziale ha emozionato profondamente giocatori, staff e Società, nonchè tutto il pubblico che ci ha seguito da casa, creando un’atmosfera unica che resterà impressa per sempre nella storia della Lazio.

La passione, la creatività e l’amore dimostrati da tutti Voi hanno reso la serata indimenticabile, sottolineando ancora una volta quanto sia speciale il legame che ci unisce.

Grazie a voi per aver trasformato una partita in un momento storico.

Avanti Lazio, ora tutti allo stadio per la sfida di giovedi. Insieme per scrivere la nostra storia!