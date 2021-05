In vista del derby è pericolo giallo: troppi diffidati in casa Lazio

Sulle pagine di Repubblica Roma la situazione diffidati in casa Lazio. Simone Inzaghi è preoccupato in vista del derby

Il pericolo diffidati incombe in casa Lazio. Simone Inzaghi è preoccupato e ne ha ben donde, visto il valore di chi rischia la squalifica. Repubblica edizione Roma fa il punto sulla situazione diffidati, a partire dal trio di centrocampo Milinkovic-Leiva-Luis Alberto, elementi imprescindibili nell’11 iniziale del tecnico biancoceleste.

Ci sono poi Parolo e Pereira, utili a gara in corso o comunque per rifiatare i titoli. Sabato c’è la Fiorentina, poi il Parma mercoledì e il derby il 15 maggio. Nel mezzo la sentenza del Coni sul caso Lazio-Torino. La volata Champions passa da 10 giorni di fuoco. Nel frattempo la tifoseria spinge per il rinnovo di Inzaghi, considerato la giusta risposta all’ingaggio di Mourinho da parte della Roma.