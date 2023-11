Lazio, Mourinho ha un punto debole: il dato da brividi della Roma

Nel derby Lazio-Roma i biancocelesti possono approfittare di un punto debole della Roma di Mourinho, con un dato da brividi dei giallorossi

Le lancette dell’orologio stanno per concludere il conto alla rovescia e tra meno di 24 ore Lazio e Roma si ritroveranno una davanti all’altra in occasione dell’attesissimo derby della Capitale. Lo sanno bene Maurizio Sarri e Josè Mourinho, entrambi volenterosi di superare l’avversario e conquistare la vetta sportiva della Città Eterna.

Attenzione però, perché un dato a dir poco importante arriva proprio in previsione del fischio d’inizio e non sorride ai giallorossi. Fino a questo momento infatti, negli incontri fuori casa Romelu Lukaku e compagni hanno conquistato appena 4 punti. Parliamo quindi di una media da retrocessione e che stona con i 13 inanellati tra le mura amiche (la Roma è prima in questa speciale classifica). Riusciranno gli uomini dello stratega portoghese a migliorare questa statistica decisamente negativa o saranno più bravi quelli di Sarri ad approfittarne? La parola al campo.