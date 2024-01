Lazio-Roma, individuato il colpevole del lancio della bottiglia a Bove: scatta la denuncia

Lazio-Roma, individuato il colpevole del lancio della bottiglia in direzione di Edoardo Bove: adesso è stato denunciato

Come riporta Repubblica Roma, è stato individuato il colpevole del lancio della bottiglia di plastica di birra in direzione di Edoardo Bove durante l’ultimo Lazio-Roma. Ha 35 anni e sedeva in tribuna e la polizia lo ha individuato mediante i video delle telecamere di sicurezza.

Per lui è scattata la denuncia e il questore emetterà anche un daspo molto lungo. Questo anche nei confronti di un altro tifoso che si trovava in Tevere e che ha infastidito alcuni giocatori della Roma con un puntatore laser a luce verde. Per entrambi anche multa da 167 euro.