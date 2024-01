Lazio-Roma, buona la prima per Mandas: le pagelle

Lazio-Roma, buona la prima per l’esordiente Mandas: le pagelle

Tutti pazzi per Christos Mandas. Il portiere greco classe 2001 ha fatto l’esordio in maglia Lazio proprio nella partita più difficile da giocare dal punto di vista emotivo e mentale, e non ha fallito alla sua prima occasione. La Roma lo ha aiutato molto, assieme alla difesa guidata da Romagnoli e Patric al centro, perché non ha dovuto strafare. Un solo tiro in porta dopo più di 80 minuti. E proprio in quel momento, quando c’è stato bisogno, lui c’era. Le sue prime pagelle nel calcio italiano, a cura del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport:

CORRIERE DELLO SPORT – 7 «Ha spopolato subito, l’hanno abbracciato tutti come l’eroe. Clean sheet e zero spaventi alla prima. All’86’ toglie il gol a Belorti nell’unico tiro in porta subito. Poi col pugno ha fermato Pellegrini, subendo anche fallo. Spigliato e temerario, elastico e coraggioso con i piedi e con le mani. Mandas ha dunque giustificato l’azzardo di Sarri. L’uscita su Lukaku del primo tempo, nell’area piccola, è il volo che ha superato ogni fantasia».

GAZZETTA DELLO SPORT – 6.5 «Debutto assoluto, per giunta in un derby. La Roma gli agevola il compito ma, quando Belotti chiama, lui risponde senza emozione».