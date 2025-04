Lazio Roma, i numeri sull’affluenza allo stadio Olimpico per il derby: ecco tutti gli aggiornamenti sulla situazione

Condividi via email

Lazio Roma, ecco quanti saranno i tifosi biancocelesti a sostenere i propri beniamini nella sfida di domani contro i giallorossi

Il calendario di Serie A non lascia scampo a nessuno e domani avrà luogo il derby della Capitale allo stadio Olimpico alle 20:45. Una città che rimarrà sospesa in attesa di questa magica sfida tra due grandi squadre come Lazio Roma.

I numeri saranno quelli di un grandissimo evento. Infatti, stando a quanto emerge dai numeri del botteghino, sarebbero ben 58 mila i biglietti venduti, di cui 40 mila tifosi biancocelesti. Numeri destinati anche a salire nelle prossime ore.