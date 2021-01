Lazio Roma 3-0, i biancocelesti dominano nei tiri in porta: il dato incredibile

La Lazio ha dominato in lungo e in largo il derby della Capitale: il dato sui tiri in porta mette in imbarazzo la Roma

Il derby della Capitale è stato dominato in lungo e in largo dalla Lazio e le statistiche sono, ovviamente, tutte ad appannaggio dei biancocelesti.

Come riporta Opta gli uomini di Inzaghi hanno inquadrato lo specchio con tutti i nove tiri tentati in questo match. Si tratta della squadra con più conclusioni tentate con il 100% di precisione in un match di campionato da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (nel 2004/05). L’unico tiro nello specchio della porta della Roma, invece, è arrivato al 85º minuto, con Dzeko.