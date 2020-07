Lazio, Rocchi: «Allenare il settore giovanile è un grande arricchimento»

Tommaso Rocchi, in veste i nuovo allenatore della Lazio Under 18, si racconta in un’intervista per l’Official Magazine biancoceleste

Sarà Tommaso Rocchi a guidare l’Under 18 della Lazio. L’ex centravanti racconta le emozioni di questa nuova avventura in un’intervista per il Lazio Style Official Magazine, di cui si riporta un breve estratto:

«Allenare il settore giovanile è fondamentale per fare esperienza, sono felicissimo del percorso iniziato e degli step centrati.

Per me sarà un grande arricchimento, un passaggio di crescita sotto l’aspetto psicologico: adesso allenerò dei ragazzi più adulti rispetto a prima, la gestione del gruppo diventerà ancora più decisiva. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».