Lazio, rivoluzione a rilento: il centrocampo di Sarri è un rebus

Continua a rilento la rivoluzione della Lazio di Sarri: il centrocampo al momento è un rebus per il tecnico

La Lazio sta pian piano cambiando volto, anche se al momento è una rivoluzione a metà ed an- che se – col mercato appena cominciato – non è facile prevedere in che direzione (e quindi con quali prospettive) la svolta si consumerà. Un’epoca si è chiusa, la nuova si sta aprendo.

La Gazzetta dello Sport spiega che a due giorni dal ritiro di Auronzo le caselle ancora vuote non sono poche. Dal portiere (manca sia il primo sia il secondo), ai difensori centrali (ne servono due se – come pare scontato – anche Acerbi andrà via) ai centrocampisti con cui completare il reparto.

Il rinnovamento – però – è nel segno del ringiovanimento, un vero e proprio cambio di strategia rispetto agli anni scorsi, quando si è sempre puntato sulla costituzione di instant team dall’età media piuttosto avanzata. I due acquisti ufficiali di quest’anno sono un 2000 (Marcos Antonio) e un 2002 (Cancellieri).

L’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo, che magari non garantirà trionfi immediati, ma che potrà regalare soddisfazioni importanti nel medio-lungo termine. E il prolungamento del contratto di Sarri fino al 2025 va in questa direzione. Certo, molto ruota attorno ai destini di Milinkovic e Luis Alberto, le due perle del centrocampo biancoceleste. Il reparto mediano ha già perso Leiva, vedere partire anche i due giocatori di maggiore talento accrescerebbe le incognite (per Milinkovic non ci sono però offerte, mentre Luis Alberto è vicino al ritorno al Siviglia in cam- bio di Oliver Torres e soldi).