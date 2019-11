La Lazio ritrova ‘Il Mago’ Luis Alberto

Un inizio ottimo quello dello spagnolo, mai così bene in due stagioni con la maglia biancoceleste

La Lazio ha ritrovato il suo Mago. Luis Alberto sta vivendo una nuova primavera con la maglia biancoceleste, è in forma e si vede. Se da una parte c’è infatti mister 100 gol Ciro Immobile, dall’altra c’è lui: undici gare e sette assist forniti ai compagni. Nessuno come lui in Serie A, solo De Bruyne meglio in Europa con 9. Mai così bene in due stagioni, quelle della sua affermazione in biancoceleste: 9 assist due anni fa,6 l’anno scorso.

Una rinascita che è passata anche per momenti difficili, per richiami a tornare a Siviglia in estate. Alla fine lo spagnolo è rimasto e siamo solo all’inizio…