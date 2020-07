La Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore. Saranno ancora le Tre Cime di Lavaredo ad accogliere i biancocelesti, dal 23 agosto

La Lazio sceglie ancora Auronzo di Cadore. Il Coronavirus non ha cambiato un’abitudine ormai annuale: il ritiro pre campionato tra le vette delle Dolomiti. La squadra – come si legge sul sito ufficiale del club – partirà per le Tre Cime di Lavaredo il 23 agosto, mentre il resto del programma sarà reso noto al termine di questa stagione.

A commentare la notizia del rinnovato connubio è stato il sindaco della città, Tatiana Pais Becher: «Siamo molto soddisfatti di questo rinnovato impegno dela Lazio a venire a prepararsi nella nostra località, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Un grande segnale di speranza anche per i nostri operatori turistici in un periodo in cui hanno sofferto».