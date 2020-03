Lazio, dal ritiro di Auronzo fino a Marienfeld: come cambia l’estate biancoceleste

Lazio, tutto dipenderà da come e se finirà questa stagione ma i piani estivi dei biancocelesti potrebbero cambiare nettamente

Tutto fermo nel mondo del calcio e futuro mai come oggi incerto. Oggi ci sarà una conference call proprio per capire se e in quali modalità ci potrà essere la ripresa del campionato. Ovviamente se la fine della stagione si protrarrà fino a giugno per forza di cose la Lazio dovrà rivedere tutti i suoi piani estivi.

Come riporta il Corriere dello Sport difatti i biancocelesti sarebbero dovuti andare in ritiro ad Auronzo di Cadore dall’11 al 25 luglio, poi un breve ritorno a Formello e infine la partenza per Marienfeld. Esattamente lo stesso percorso di ogni anno per preparasi alla prossima stagione. Va da se che se si dovesse finire a giugno il tutto andrebbe per lo meno posticipato.