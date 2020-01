Lazio, la risposta d’amore di Immobile ad Acerbi FOTO

Lazio, Ciro Immobile risponde dolcemente ad Acerbi sotto un suo post di Instagram che celebra la vittoria contro la Sampdoria

La Lazio ne fa cinque alla Sampdoria e raggiunge quota undici vittorie consecutive: la gioia tra i giocatori è tanta e la forza del gruppo si vede anche dalle piccole cose fuori dal campo. Ciro Immobile fa tripletta e in occasione del secondo gol gli viene servito uno splendido assist da Acerbi per andare dritto in porta. Sotto il post Instagram del numero 33 in cui c’è scritto “Siamo un grande gruppo!”, il bomber partenopeo gli risponde “Grazie per l’assist amore!”. Un bel siparietto fra i due che dimostra l’unione che si è creata fra i ragazzi.