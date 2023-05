Lazio, ripristinato il servizio parcheggi disabili all’interno dell’area di via Nigra – Stadio dei Marmi. La società rende noto il corretto ripristino del servizio

Tramite i propri canali ufficiali, la Lazio comunica il corretto ripristino del servizio parcheggi disabili all’interno dell’area di via Nigra – Stadio dei Marmi, in occasione della sfida di domani col Sassuolo. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio rende noto il corretto ripristino del servizio parcheggi disabili all’interno dell’area di via Nigra – Stadio dei Marmi. In particolare, in occasione della gara casalinga di domani con il Sassuolo e fino al termine della stagione sportiva, tutte le persone provviste di titolo d’accesso per persone disabili allo Stadio Olimpico, anche non specificatamente all’interno del settore “Tribuna Tevere non deambulanti in carrozzella”, potranno regolarmente parcheggiare all’interno della suddetta area»