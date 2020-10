Lazio, ripresa senza i nazionali: ci sono Pereira e Muriqi

Lazio, ripresa senza i nazionali a Formello: ci sono i nuovi acquisti Pereira e Muriqi.

A Formello Inzaghi conduce la ripresa: assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Undici i giocatori di movimento presenti, ci sono Andreas Pereira e Vedat Muriqi, il quale ha rinunciato alla convocazione con il Kosovo per trovare la miglior forma a seguito dell’infortunio. Lavoro iniziato con squadra divisa in due gruppi agli ordini dei preparatori Ripert e Fonte.

Esercitazioni sul possesso palla, con intensità gradualmente in aumento e giocatori che si alternano nei compiti di lavoro.

Squadre successivamente divise in due (al gruppo si sono aggregati alcuni tesserati della Primavera tra cui il neoacquisto Enzo Adeagbo). Nello stesso gruppo Andreas Pereira e Vedat Muriqi, aiutati nel ricevere indicazioni rispettivamente da Lucas Leiva e Marco Parolo.

IN AGGIORNAMENTO