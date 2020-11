Lazio, ripresa a Formello: si rivede Escalante, atteso Milinkovic

Non c’è relax per la Lazio. Dopo a vittoria contro lo Zenit, la squadra di Inzaghi è tornata sul campo di Formello per la ripresa

Tempo di ripresa a Formello. La Lazio non si è concessa relax, dopo la vittoria contro lo Zenit e ha già messo nel mirino l’Udinese. Seduta di scarico per i protagonisti della notte europea, mentre il resto del gruppo – rimpinguato con alcuni elementi della Primavera – ha svolto la normale sessione sul campo.

Inzaghi può tornare a sorridere: in attesa del reintegro di Milinkovic, si è rivisto anche Escalante – out dalla gara contro il Bologna – che tornerà disponibile per la gara di domenica. Ad impensierire sono però le condizioni di Muriqi, che potrebbe aver rimediato uno stiramente durante l’ultima frazione di gioco di ieri sera: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.