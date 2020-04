La Lazio inizia il countdown: oggi call conference dello staff

La Lazio aspetta altre due settimane, poi via alle visite mediche ed ai controlli anti Coronavirus: inizia il countdown

La Lazio vuole farsi trovare pronta. La ripresa del campionato non sembra più un’ipotesi remota e – come riportato dal Corriere dello Sport – il club biancoceleste si sta attrezzando per tornare sui campi di Formello al meglio.

Si attenderanno altre due settimane, poi via alle visite mediche e ai controlli anti Coronavirus. Oggi, intanto, è prevista una call conference interna dello staff per iniziare a mettere a punto il programma di recupero.