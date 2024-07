Lazio, rinviata l’amichevole contro il Lipsia: ecco il perché. Il programma della squadra di Baroni per l’estate

In programma per il prossimo 10 agosto c’era l’amichevole della Lazio con il Lipsia, tanto che sul sito ufficiale del club tedesco con le informazioni riguardanti biglietti, prezzi e organizzazione.

Come riporta la BILD però, il match è rinviato a data da destinarsi, poiché in quella data il Lipsia sfiderà alla Red Bull Arena il Paris Saint-Germain. Il motivo riportato dal portale è il seguente: poiché l’opportunità di misurarsi con la squadra parigina in Champions League nei prossimi anni sarebbe scaduta e l’RB avrebbe invece ricevuto solo il valore monetario garantito dal contratto di 1,3 milioni di euro (stima dei ricavi da biglietteria e ristorazione), i dirigenti del Lipsia hanno passato gli ultimi giorni a cercare di trovare una soluzione ragionevole per tutte le parti.