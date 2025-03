La Lazio lavora al rinnovo di Vecino: tutti i dettagli

In casa Lazio si sta lavorando sul tema legato ai rinnovi di contratto, con i biancocelesti che starebbero pensando al prolungamento di Vecino

In queste ore le attenzioni in casa Lazio sono tutte rivolte alla sfida di questa sera contro il Viktoria Plzen, con i biancocelesti che ripartiranno dal 2-1 della gara di andata. Ma nelle ultime ore si è parlato anche di mercato, con la società che sta lavorando sul tema legato ai rinnovi di contratto.

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Mandas fino al 2029 e in queste ore si sta provando a fare lo stesso anche per Matias Vecino. Come riportato da Gazzetta dello Sport infatti, la Lazio vorrebbe rinnovare il contratto al giocatore per un’altra stagione, con opzione per un ulteriore anno.