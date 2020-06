Lazio, rinnovo Acerbi: presto il colloquio con Pastorello

Lazio, anche per Acerbi si pensa al prolungamento del contratto: l’idea è quello di far firmare il giocatore fino al 2025

Acerbi, quando è approdato alla Lazio, si è legato ai colori biancoceleste fino al 2023. Non c’è alcuna fretta quindi di parlare di rinnovo. Ma la società capitolina sta pian piano blindando i suoi campioni e il Leone non può di certo essere escluso da quest’operazione.

Come riportato da La Repubblica, Federico Pastorello, agente del giocatore, verrà a Roma per incontrare la dirigenza e discutere delle cifre: l’idea è quella di prolungare il contratto di Acerbi fino al 2025, con l’aumento dell’ingaggio (da 1,8 a 2,5 milioni, più bonus per toccare i 3).