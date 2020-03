Lazio, si lavora al rinnovo di Acerbi: i dettagli

Lazio, anche le big si affacciano in casa biancoceleste per Francesco Acerbi: questo il piano della società per il difensore

L’emergenza legata al coronavirus, in Italia così come in tutto il mondo, è ancora lontana dal risolversi ma le società stanno lavorando anche a quello che sarà il futuro. Già da qualche giorno circola la notizia in merito alla quale alcuni club avrebbero messo gli occhi su Francesco Acerbi.

Il Chelsea in Premier e l’Inter in Italia. Come riporta il Corriere dello Sport la mossa della Lazio è quella di prolungare il contratto del difensore. Scadenza quindi nel 2024 con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 1,8 milioni a 3.