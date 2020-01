Lazio, sono ben 13 i punti conquistati dai biancocelesti dopo aver subito il gol dello svantaggio: la statistica

Negli ultimi anni una cosa in cui è riuscita a crescere la Lazio è la rimonta. Nelle passate stagioni infatti i biancocelesti spesso non riuscivano a ribaltare il risultato una volta essere passati in svantaggio.

Come riporta Lazio Page invece ora la rimonta è di casa. Sono 13 i punti conquistati infatti dopo aver subito il gol dello svantaggio. La squadra di Inzaghi è dietro solo al Wolverhampton (17) e all’Osasuna (14).

Di seguito la classifica completa:

Numero di punti fatti dopo aver subito il gol dello svantaggio

17 Wolverhampton

14 Osasuna

13 Lazio

12 Atalanta Arsenal Real Betis Lipsia Borussia Monchengladbach.