Lazio, la rimonta è la specialità di casa: sono già otto dall’inizio della stagione

Lazio, quattro vittorie e quattro pareggi sono il frutto delle otto rimonte dei biancocelesti da inizio stagione

Sembra proprio che in questa stagione la specialità in casa Lazio si chiami rimonta. Sono ben otto infatti le situazioni di svantaggio che la squadra è riuscita a ribaltare in corsa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la prima fu quella con l’Atalanta, passando per Juventus, Cagliari, Brescia e quella di domenica contro la Juventus. Una qualità che la squadra di mister Inzaghi non aveva fino alla scorsa stagione e che ha permesso alla Lazio di raccogliere punti importanti.