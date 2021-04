Lazio, rimonta Champions con i fantastici 4: Inzaghi punta su di loro

Lazio, rimonta Champions con i fantastici 4. Per risalire la classifica e raggiungere il quarto posto, Inzaghi punta su di loro

Sette partite per sperare nella Champions. La Lazio è consapevole della propria forza dopo la vittoria sul Milan e vuole provare a raggiungere l’Europa dei grandi. Per farlo, Inzaghi si affiderà ai “fantastici 4”: Correa, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile.

La Gazzetta dello Sport sottolinea i punti di forza dei quattro. Correa è solito sbocciare a Primavera e lo ha dimostrato contro il Milan. Milinkovic è sempre una certezza: non solo gol, ma anche assist, 8 in questo campionato. Luis Alberto è preziosissimo alle spalle dell’attacco: 24 passaggi chiave in campionato, è il quarto migliore in Serie A. Infine c’è Ciro Immobile: per lui 18 gol in campionato. Servono loro per la Champions.