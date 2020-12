Lazio, Peruzzi segue l’allenamento. C’è Milinkovic, ballottaggio Patric-Luiz Felipe

La Lazio si è ritorvata a Formello per l’ultimo allenamento prima del Borussia Dortmund. Sul campo, si è visto anche Peruzzi

Inzaghi studia l’undici anti Borussia Dortmund. A Formello è andata in scena la rifinitura, tra i tanti dubbi da sciogliere. Il primo riguarda sicuramente la porta: Reina non è una seconda linea e, grazie alle ultime uscite stagionali, sta incalzando e non poco il ruolo di titolare di Strakosha. Ballottaggio anche in difesa: questa mattina è stato provato prima il terzetto composto da Acerbi, Hoedt e Patric; poi Luiz Felipe ha preso il posto dello spagnolo. Reduce da un problema alla caviglia, Inzaghi dovrà valutare le condizioni del brasiliano e capire se rischiarlo già nella gara di domani o aspettare la prossima di campionato.

Da valutare anche Caicedo che ha lasciato il campo prima della conclusione della seduta e rischia la conovocazione. Il centrocampo ritroverà il dream team composto da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto; mentre sulle fasce Marusic potrebbe prendere il posto di Lazzari. Provato anche Pereira che, a gara in corso, potrà essere un utile jolly in attacco.

La seduta di questa mattina ha confermato anche la pace tra Peruzzi e la società: il club manager, infatti, ha seguito la rifinitura dalla panchina.