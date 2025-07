Lazio, buone notizie per Sarri: due pedine fondamentali tornano in gruppo, sarà duello in difesa

Lazio, buone notizie per il tecnico Maurizio Sarri: due pedine fondamentali tornano in gruppo, sarà duello in difesa

Il difensore spagnolo della Lazio Patric rientra in gruppo in un momento chiave per ritrovare la miglior forma fisica in vista del debutto contro il Como, in programma il 24 agosto. Sarà una sfida delicata, considerando l’ambizione della squadra lombarda guidata da Cesc Fabregas. Patric si gioca un posto da titolare con Oliver Provstgaard, giovane talento che ha impressionato in ritiro. L’assenza di Alessio Romagnoli, squalificato per le prime due giornate, rende il duello ancora più importante: una prova decisiva per conquistare la fiducia del mister e una maglia nell’undici iniziale. Un’occasione non solo per mettersi in mostra, ma anche per assumere un ruolo di maggiore leadership in campo.

Anche Luca Pellegrini torna disponibile dopo aver superato alcuni malanni stagionali. Il terzino sinistro ha ripreso ad allenarsi con i compagni, garantendo così a Sarri maggiori soluzioni e variabilità tattica sulle corsie esterne. Il suo ritorno è prezioso in un contesto dove il mercato, ancora fermo, limita le possibilità di rafforzare la rosa. Pellegrini dovrà lavorare per riconquistare il posto da titolare, dimostrando affidabilità e spirito di sacrificio.

A Formello si lavora intensamente: ogni giocatore è chiamato a dare il massimo per farsi trovare pronto all’inizio della stagione. La condizione atletica e l’affiatamento tattico, in particolare dei rientranti, saranno elementi chiave per affrontare al meglio le prime uscite ufficiali. Patric e Pellegrini hanno ora la chance di dimostrare il proprio valore e ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto di Sarri.