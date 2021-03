Lazio, il ricordo del club per la scomparsa del presidente Longo – FOTO

La Lazio ha voluto ricordare sui social l’ex presidente Ugo Longo, nel dodicesimo anniversario della sua scomparsa

Prese in mano la Lazio in un momento molto complicato, in cui in pochi lo avrebbero fatto. Nonostante i gravi problemi economici e la grande crisi societaria, riuscì comunque a conquistare un trofeo, quella fantastica Coppa Italia vinta nel 2004 contro la Juventus. Stiamo parlando del presidente Ugo Longo, alla guida del club biancoceleste per quasi due anni.

Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, la società ha voluto ricordare l’ex numero uno della Prima Squadra della Capitale, nel dodicesimo anniversario della sua scomparsa. «Il 14 marzo di dodici anni fa ci lasciava il Presidente Ugo Longo» ha scritto la Lazio sui social, dove ha mostrato una foto del presidente mentre alza al cielo quella fantastica Coppa Italia.