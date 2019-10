Lazio, ecco come sono cambiati i ricavi dal 1994 ad oggi

Lazio, dal 1994 sono passati 25 anni, sono cambiati i tempi e anche i ricavi delle maggiori società italiane

Era quasi un altro mondo quello del 1994, non solo per innovazione tecnologica e quant’altro ma anche per i ricavi delle società di calcio. Secondo uno studio condotto da Calcio e Finanza infatti alcuni club di Serie A hanno subito un vero e proprio calo. Il Milan tra tutti: nel lontano ’94 infatti i rossoneri avevano quasi il doppio dei ricavi dell’Inter (63,2 milioni di euro), con i nerazzurri davanti alle varie Parma (55,9 milioni), Roma (47,5 milioni), Juventus (47,3 milioni) e Lazio (27,5 milioni).

Con il passare degli anni poi le big inglesi hanno doppiato le italiane, grazie all’esplosione della Premier League a partire dagli anni duemila che ha fatto da contraltare alla “retrocessione” della Serie A anche a scapito della Liga spagnola di Barcellona e Real Madrid.

La Juventus in termini percentuali ha tenuto il passo sopratutto grazie alla crescita delle ultime stagioni (+750%), con Roma e Lazio lontane in termini generali seppur con percentuali di salita rilevanti e l’Inter che sta risalendo (nel 2019 numeri ancora maggiori) dopo gli anni duri dell’era Thohir. In fondo c’è il Milan, che ha visto crescere i suoi ricavi del 74% passando dai 122 milioni del 1994 ai 213 del 2018.