Lazio, retroscena Giroud: offerto un pre contratto al francese

Il Telegraph lancia lo scoop: la Lazio avrebbe offerto un pre contratto a Giroud dopo le avance di gennaio

La Lazio, dopo le numerose avance fatte nel mercato di gennaio, non molla la pista Giroud per giugno.

In estate il giocatore sarà libero di accasarsi dove meglio crede e per questo molte squadre si stanno muovendo per approfittare dell’occasione. A quanto riportato dal Telegraph, Lotito e Tare avrebbero proposto un pre-contratto al giocatore offrendogli un legame fino al 2022 a €3,5mln. La concorrenza è tanta, ma il calciatore aveva già a gennaio espresso il piacere nel trasferirsi a Roma. Vedremo come si svilupperà la faccenda.