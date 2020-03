Lazio, quel retroscena fra Inzaghi e Radu: una mossa da scudetto?

Lazio, il Corriere dello Sport ha svelato un curioso retroscena tra Radu ed Inzaghi in estate, che ha così portato al reintegro del difensore

La Lazio si gode il primato in classifica , dopo la vittoria per 2-0 contro il Bologna. Stefan Radu è, anche in questa stagione, uno dei veri leader della squadra biancoceleste. E pensare che in estate era, di fatto, fuori squadra e sul mercato.

Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena curioso: in estate, Simone Inzaghi ed il difensore sono rimasti per ben due ore dentro un bar, in cui il tecnico piacentino ha suggerito le giuste mosse per risanare il rapporto con la società. Pochi giorni dopo il giocatore era in ritiro, pronto a riabbracciare i propri compagni. Ora più che mai, gli abbracci, i sorrisi e l’unione di tutta la famiglia biancoceleste, sono fondamentali in questa cavalcata straordinaria verso lo Scudetto.

Mattei Pesce