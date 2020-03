Lazio, Reja: «I biancocelesti si meritano di giocarsi lo scudetto fino in fondo»

Lazio, le parole dell’ex allenatore biancoceleste Reja in merito a quanto fatto fin qui dalla squadra di Inzaghi

Il campionato è fermo e ancora non si ha la certezza che possa riniziare a causa dell’emergenza legata al coronavirus. Anche Edy Reja ha detto la sua in merito sulle colonne de Il Corriere dello Sport.

«Scudetto? Un sogno. Senza impegni europei, giocando una partita a settimana, Inzaghi aveva buone possibilità di riuscirci. Mi sembra un’opportunità unica e non è detto ancora che non ci riesca. Idea play-off? La Lazio meriterebbe di giocarsi lo Scudetto fino in fondo, magari vincendo all’ultima giornata».