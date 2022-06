Lazio-Reina, è rebus: lo spagnolo potrebbe diventare il terzo portiere

La permanenza di Pepe Reina alla Lazio è certa, il ruolo meno: lo spagnolo rischia di diventare il terzo portiere della squadra di Sarri

Pepe Reina potrebbe diventare il terzo portiere della Lazio di Sarri. Come riporta Il Corriere della Sera infatti, lo spagnolo rimarrà certamente in biancoceleste in virtù del rinnovo automatico scattato con la qualificazione europea ma la ricerca di Tare e Lotito di ben due portieri potrebbe chiudere ulteriormente gli spazi all’ex Liverpool.

Il rendimento altalenante dell’ultima stagione infatti non rende sicuro lo staff tecnico: il ritiro di Auronzo dovrà servire a Pepe quantomeno a blindare il ruolo di vice: l’impresa non appare per nulla semplice.