Lazio, Ravanelli: «Per me la squadra di Inzaghi può vincere il campionato»

Fabrizio Ravanelli, all’interno delle pagine del Corriere dello Sport, ha raccontato il suo parere sul percorso della Lazio

Penna Bianca ha vissuto la Lazio di Eriksson, ci ha giocato e ci ha vinto. Conosce ogni sfaccettatura di quella squadra e la ricorda con particolare affetto.

Per questo motivo, quando si mette a paragone quella squadra e la rosa a disposizione di Inzaghi, lui non ha dubbi su quale scegliere: per l’ex attaccante i biancocelesti di ora sono forti, ma ai tempi il mister svedese aveva l’imbarazzo della scelta su chi mettere in campo. Poi, quando gli si chiede se questa Lazio può ambire a traguardi importanti, Ravanelli non ha dubbi: «Per me la squadra di Inzaghi può vincere il campionato».