Lazio, Raul Moro in campo con la Primavera contro il Torino

Secondo il Corriere dello Sport, edizione di Roma, Raul Moro, spesso aggregato alla prima squadra, guiderà l’attacco della Lazio Primavera contro il Torino.

Inizia in trasferta il campionato della Lazio Primavera. Raul Moro, aggregato da un paio di giorni al gruppo di Leonardo Menichini, guiderà l’attacco nel posticipo della prima giornata con il Torino (ore 11, Stadio Comunale di Volpiano). Lo spagnolo ha svolto la preparazione estiva con Inzaghi, ma oggi verrà utilizzato in coppia con Nimmermeer nel 4-3-1-2 biancoceleste. Non ci sarà invece Armini, sabato scorso all’Olimpico con la prima squadra per l’amichevole con il Benevento. Così si legge nell’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sport.