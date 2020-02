Lazio, Rambaudi: «Quella di Marassi sarà una patita fondamentale»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Rambaudi in merito alla corsa scudetto e al prossimo impegno a Genova

Sarà una gara difficile, su un campo da sempre ostico ai biancocelesti. La Lazio domenica andrà a Marassi e la partita è fondamentale per proseguire il cammino della squadra di Inzaghi. L’ex biancoceleste Rambaudi ha detto la sua in merito ai microfoni di Radiosei.

«Inter e Juve hanno rose più lunghe, ma la Lazio negli 11 ha i giocatori più forti. Il rendimento del centrocampo della Lazio non ha eguali, senza contare Immobile li davanti. La difesa è migliorata tanto da diventare la meno perforata. La differenza è solo numerica dunque, fra le rose. Attenzione però alla sfida di domenica. Credo che ad oggi, per come si è messa la classifica e per lo scontro diretto fra Juve e Inter di settimana prossima, quella di Marassi sia una partita fondamentale».